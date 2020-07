Instagram bant alle berichten over "behandelingen" om homoseksualiteit te "genezen"

Het populaire platform Instagram zegt nu dat het zijn bestaande beleid over hate speech (haatboodschappen, red) wereldwijd zal uitbreiden naar alle boodschappen die conversietherapie aanprijzen. Het gaat dan niet enkel om advertenties, die Instagram eerder dit jaar al verbood, maar ook om posts en videos van gebruikers of instanties.



"We laten geen aanvallen toe op grond van seksuele voorkeur of gender-identiteit. We passen ons beleid aan en verbieden de promotie van diensten die conversietherapie aanbieden", zegt Tara Hopkins, die bij Instagram directeur publiek beleid is voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Instagram neemt die beslissing na oproepen van gebruikers om een account te verwijderen van een promotor van conversietherapie met thuisbasis in het Verenigd Koninkrijk. "We hebben aanstootgevende inhoud verwijderd. We evalueren ons beleid voortdurend en we blijven overleggen met experts en met mensen die persoonlijke ervaringen hebben."