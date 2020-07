Liveblog: Daggemiddelde besmettingen stijgt met 4 procent, mondmasker nu op veel plaatsen verplicht

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gedurende zeven dagen (van 1 tot en met 7 juli, de recentste periode waarvoor er geconsolideerde cijfers zijn, red) bedraagt momenteel 84 per dag. Het waren er per dag gemiddeld 4 procent meer dan in de voorgaande periode van 7 dagen (van 24 tot en met 30 juni waren er gemiddeld 81 besmettingen per dag). Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano.

Volgens Sciensano blijven de cijfers min of meer stabiel en is die lichte stijging nog niet verontrustend. Ook gisteren was het daggemiddelde gedurende zeven dagen (van 30 juni tot en met 6 juni) 84 besmettingen.

Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat de stijging zich vooral voordoet in de provincie Antwerpen (41 nieuwe besmettingen) en hoofdzakelijk in de leeftijdscategorie van 50-59 jaar (+21 besmettingen, wat neerkomt op een stijging van 68%) en van 20-29 jaar (+14 besmettingen, of een stijging van 47%).

Op nationaal niveau tekent zich de afgelopen 2 weken een stabilisatie tot een lichte toename af van het aantal nieuwe infecties, met tussen de 80 en 85 nieuwe gevallen per dag. De meeste nieuwe infecties komen nu voor onder de actieve bevolking (20-59 jaar).

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens dalen wel. Bij het aantal ziekenhuisopnames gaat het om een daling van gemiddeld 11 naar 10 per dag, bij de overlijdens daalt het gemiddelde van 4,7 naar 2,4 per dag.

In ons land zijn er nu in totaal 62.469 bevestigde gevallen. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10 gevallen. Het virus eiste in ons land al 9.782 mensenlevens.

Sinds enige tijd volgt Sciensano de COVID-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen.

Een overzicht van de meest recente cijfers op het dashboard van Sciensano vindt u hier.