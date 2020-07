Opnieuw onrust in Servië: "71 arrestaties na bestorming parlement door betogers"

In Servië, in de hoofdstad Belgrado, zijn tientallen mensen gearresteerd omdat een groep betogers het Servische parlement probeerde te bestormen. Dat heeft de politie gemeld. Al vier dagen zijn er protesten aan de gang tegen de coronamaatregelen en de regering van president Aleksander Vucic. Telkens monden de protesten uit in rellen. Het is ook niet de eerste keer dat betogers het parlement proberen te bestormen.