President Trump houdt goeie vriend en vertrouweling Stone uit de gevangenis

"President Donald J. Trump heeft vandaag een clementiemaatregel bevolen om de onrechtvaardige straf van Roger Stone om te zetten", zei Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany. Bij een omzetting wordt de strafrechtelijke veroordeling niet geschrapt, zoals dat bij een gratie wel het geval is.

Het Witte Huis noemde Stone een "slachtoffer van de Rusland-hoax die de Linkse Alliantie en haar bondgenoten in de media jarenlang in stand hebben gehouden om het Trump-presidentschap te ondermijnen". "Er was nooit sprake van een samenzwering tussen de Trump-campagne of de Trump-regering met Rusland", aldus McEnany.

Stone moest normaal op 14 juli naar de gevangenis. Hij werd veroordeeld tot meer dan drie jaar cel, omdat hij loog tegen het Congres over zijn rol als contactpersoon tussen Trumps campagneteam en WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne gehackte e-mails van Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gelekt. Hij werd ook veroordeeld voor het beïnvloeden van getuigen en obstructie van het Congres in het onderzoek naar Russische beïnvloeding.

Enkele uren voor de aankondiging had een federaal beroepshof Stones verzoek nog afgewezen om de start van zijn celstraf uit te stellen. Hij had daarom gevraagd omdat hij bang was voor het coronavirus.