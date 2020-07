Twitter schorst profiel van Schild & Vrienden en bijna 70 gelijkaardige organisaties en personen

Op het profiel van Schild & Vrienden kunnen Twittergebruikers nu doorklikken naar de regels die de sociaalnetwerksite hanteert. Daar is onder meer te lezen dat gebruikers niet mogen dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme, of dit promoten. Welke posts van de extreemrechtse organisatie de aanleiding vormden om de account te schorsen, is niet meteen duidelijk.

De andere geschorste accounts maken, net als Schild & Vrienden deel uit van de zogenoemde "identitaire beweging" in Europa. Het gaat onder meer om de eigen account van Oostenrijker Martin Sellner, die ook al enige tijd van Facebook en Instagram verwijderd was. Sellner leidt in Oostenrijk de Identitären Bewegung Österreich (IBÖ).

Eerder trad Twitter ook al op tegen enkele berichten van de Amerikaanse president Donald Trump.