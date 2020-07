Valentina Sampaio uit Brazilië verschijnt als eerste transvrouw ooit in badpakkeneditie van Sports Illustrated

De 23-jarige Valentina Sampaio groeide op in een familie van vissers in het noorden van Brazilië. Ze heeft er al een lange modellencarrière op zitten en stond onder meer in de Franse Vogue, in 2017. In augustus 2019 werd ze het eerste transgendermodel in de campagne van lingeriefabrikant Victoria's Secret.



Sports Illustrated verkoos lange tijd jonge blanke modellen. Pas in 1997 kwam er met Tyra Banks voor de eerste keer een gekleurde vrouw op de cover. In 2016 koos het blad voor het eerst een ronder model, Ashley Graham. Het nummer met Valentina Sampaio is te koop vanaf 21 juli.