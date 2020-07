Vlaams minister-president Jambon (N-VA) wil twee federale ministers per bevoegdheid, een Vlaamse en een Franstalige

Jambon lanceert zijn idee in de krant Het Nieuwsblad. Niet alleen voor de portefeuille Werk, maar ook voor andere domeinen zou er volgens hem best een opsplitsing kunnen komen tussen een Nederlandstalige en een Franstalige minister in de federale regering.

"De Vlaamse minister van Werk zou dan nauw samenwerken met zijn collega van Werk in de Vlaamse regering. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een beleid op maat van Vlaanderen", legt Jambon uit.

In het verleden was er al eens een soortgelijke opsplitsing voor de bevoegdheid Onderwijs, die uiteindelijk volledig naar de deelstaten werd overgeheveld. Ook nu ziet Vlaams minister-president Jambon zijn idee als een overgangsmaatregel. "Intussen kunnen we aan de verdere splitsing van de bevoegdheden werken", klinkt het.

De post van premier moet niet opgesplitst worden, verduidelijkt Jambon. "In zo'n formule heb je net één premier nodig. Die moet erop toekijken dat het beleid in de verschillende domeinen in overeenstemming met de deelstaten loopt."