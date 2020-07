Vlaams Parlementsvoorzitter Homans: "We moeten het lot van Vlamingen meer in eigen handen kunnen nemen"

Een van de pijnpunten in deze coronacrisis waren de woonzorgcentra. Nochtans een Vlaamse bevoegdheid. "Ik ben de laatste om te ontkennen dat er een en ander is misgelopen in de Vlaamse woonzorgcentra. Maar wij hangen ook behoorlijk af van federale instructies. En het materiaal moest allemaal via de federale overheid geleverd worden. Als wij het allemaal zelf als Vlaanderen hadden kunnen doen zonder elke keer te moeten wachten op de federale beslissingen, hadden we veel sneller kunnen schakelen", stelt Homans.

Gisteren nog getuigde Pedro Facon, topman van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in het Vlaams Parlement over de aanpak van de coronacrisis. Daar zei hij dat het federale niveau eind maart al aan de deelstaten had aangeboden om de aanpak van de coronacrisis in de rusthuizen te helpen coördineren, maar de deelstaten hebben dat aanbod toen geweigerd. Nog volgens Facon, die zich baseerde op de Raad van State, zijn de deelstaten ook bevoegd voor het aanleggen van stocks van beschermingsmateriaal in het kader van hun eigen bevoegdheden, lees: de woonzorgcentra.