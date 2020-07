Will Tura geeft verrassingsconcert in Brussel naar aanleiding van de Vlaamse feestdag

"Op deze symbolische dag willen we als Vlaamse regering de sterke banden tussen Brussel en Vlaanderen extra in de verf zetten", zegt Dalle. "Met het verrassingsoptreden van Tura willen we ook alle Vlamingen en Brusselaars bedanken voor hun veerkracht tijdens deze coronacrisis. Die is nog niet gedaan en dus moeten we de hoop blijven koesteren."



De Vlaamse feestdag zal in Brussel toch nog beperkt gevierd worden. Onder leiding van het Brussels Philharmonic zijn er nog de hele dag verrassingsoptredens in de hoofdstad en naar goede gewoonte zijn er ook gegidste wandelingen en kinderactiviteiten. De Bene Bene 100 van Radio 2 wordt bovendien live uitgezonden vanuit het stadhuis, en Tourist LeMC mag vanavond in de Ancienne Belgique afsluiten met een intiem concert voor 200 zorgverleners.