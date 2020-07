Na uithaal van De Wever (N-VA) over abortuswet: "Onderhandelingen regering liggen stil zolang kwestie niet is opgelost"

"Ik denk wel dat het ernstig is", zegt Wetstraatwatcher Johny Vansevenant. "De spanning is systematisch opgebouwd. Vorige week belde ik met een N-VA-kopstuk en ik vroeg hoe het kwam dat we niets van hen hoorden in de abortusdiscussie en hij zei "wacht nog even". En inderdaad, kort daarna was er Kamerlid Valerie Van Peel die zei dat de versoepeling te ver gaat. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon zei dat er beter niet kan worden gestemd. Nu is er Bart De Wever die het nog veel scherper stelt: "trek uw plan als jullie ermee doorgaan", zegt hij eigenlijk."