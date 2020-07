Argenta-bankautomaten opnieuw doelwit van “digitale plofkraken”, geplaagde automaten definitief buiten werking gesteld

“We stellen inderdaad vast dat ondanks de uitgevoerde upgrades dit type toestel in het vizier van criminelen blijft”, aldus Christine Vermylen van Argenta. “Daarom hebben we beslist om de 143 toestellen van dit type nu definitief uit te schakelen in afwachting van de plaatsing van nieuwe toestellen later dit jaar. We bekijken of die operatie versneld kan gebeuren.”

Argenta betreurt dat klanten hinder ondervinden door deze maatregel en benadrukt dat veiligheid voor de kantoren en klanten altijd primeert. Het verdere onderzoek is in handen van de federale politie. Wellicht zijn de digitale plofkraken het werk van dezelfde bende. Of er ook buit is gemaakt, is onduidelijk. Het fenomeen is in België nieuw. In Duitsland was ‘jackpotting’ al langer gekend. Ook in de VS en Azië zijn al gevallen bekend.