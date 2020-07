Creatief in coronatijden: Britse rusthuisbewoners sieren klassieke platenhoezen

Robert Speker is in woonzorgcentrum Sydmar Lodge verantwoordelijk voor het dagelijkse entertainment van de bewoners. De man is kennelijk heel creatief, zo blijkt uit de foto’s die hij afgelopen vrijdag op Twitter zette.

Die afbeeldingen tonen dat hij met zijn bewoners de afgelopen tijd fraaie pastiches heeft gemaakt van bekende platenhoezen. Op de afbeeldingen die Speker deelde, zien we onder andere de 93-jarige Vera die dezelfde pose aanneemt als Adele deed voor de cover van haar million seller "21".

Verder zien we de bibs van ene Martin Stenberg in jeans, met het bijdschrift “Born in England”. Een knipoog naar de iconische hoes van “Born in the U.S.A.” van Bruce Springsteen. Sheila Solomons kroop dan weer in de huid van Elvis Presley, gewapend met een wandelstok in plaats van een gitaar.

Het gegroefde gelaat van ene Lilyonna leent zich dan weer mooi voor een cover-cover van Madonna, ten tijde van “True blue”. Verder zijn er ook iconische knipoogjes naar David Bowie, Michael Jackson en Johnny Cash maar ook naar meer nieuwerwetse platen van Blink 182, Rag‘n’Bone Man en Taylor Swift.

Ten slotte liet ook het personeel zich voor de platenkar van Robert Speker spannen: vier vrouwelijke collega’s poseerden in ruitvorm, zoals de vier leden van Queen deden voor de hoes van Queen II.