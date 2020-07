Druktebarometer op dekust.be kleurt grotendeels groen: “Maar code geel is niet bedoeld om te ontraden”

Wie deze zomer naar de kust gaat, wordt gevraagd om eerst de druktebarometer op dekust.be te raadplegen. Het is de bedoeling dat je daar ziet hoe druk het in alle badplaatsen is.

Om de verschillende niveaus van drukte aan te duiden, maakt de barometer gebruik van vier kleurcodes: bij donkergroen en lichtgroen is de kust letterlijk veilig. Geel staat synoniem voor druk en oranje betekent dat het “zeer druk” is in een bepaalde zone.