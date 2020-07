Gemeentehuis van Linkebeek blijft minstens twee weken dicht, personeelslid testte positief op coronavirus

"Wij onderzochten wie van het personeel nauw en lang contact had met de man die positief testte", zegt schepen en waarnemend burgemeester Marco Schetgen (Link@venir). "Sommigen hadden in een zaal lange vergaderingen met de besmette persoon." Ook personeelsleden van het OCMW kwamen in contact met de man. Daarom blijft ook het OCMW dicht. De gemeente Linkebeek vraagt aan de personeelsleden die contact hadden met de besmette persoon om zich te laten testen.