Georges-Louis Bouchez (MR) niet onder de indruk van uithaal Bart De Wever (N-VA) over abortuswet: "Tijd om te stemmen"

De Kamerleden van de MR mogen van Bouchez nog altijd zelf beslissen of ze voor of tegen een versoepeling van de abortuswet stemmen. "De regel die veertien dagen geleden gold, geldt nog altijd. Over economische of maatschappelijke kwesties of over zaken als migratie hebben we een partijlijn. Ethische kwesties raken aan het diepste van een individu. Als liberale partij laten we de vrijheid aan onze Kamerleden."