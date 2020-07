Jongeman zwaargewond nadat zijn quad over de kop is gegaan in Voeren

Het ongeval gebeurde in de wijk Ottograeven, op de grens van ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren. De jonge bestuurder - een man van 18 uit Berneau -ging van de weg, kwam in de grasberm terecht en ging vervolgens over de kop op het fietspad. Daar kwam hij vlak voor een betonnen duiker tot stilstand. Zijn vader was samen met hem op uitstap, maar reed voor hem in een bestelwagen met aan boord zijn eigen quad die defect was. Hij hoorde een knal en zag zijn zoon in de zijberm liggen.