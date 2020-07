Liveblog - Nieuw record van 66.528 coronabesmettingen in één dag in Verenigde Staten

The Big Jump, de jaarlijkse actie om aandacht te vragen voor proper water, gaat dit jaar virtueel. Omdat in de huidige omstandigheden een massasprong nog niet mag, hebben de organisatoren iedereen opgeroepen om vandaag thuis te springen en een filmpje ervan te posten op social media met de hashtag #Bigjump2020. "Een bad, een plas of voetbadje, alles kan. Doe maar zot."

Om aandacht te vragen voor proper water, roepen de organisatoren op om toch te springen maar dan thuis in een (voet)bad of plas in de buurt. "De sprong is bedoeld als signaal voor betere waterkwaliteit", zegt GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons land. "Immers, het verlangen naar lokale natuur -groene oevers, kanotochten, plonzen in zwemvijvers- is tijdens de lockdown enorm gegroeid, maar de ecologische toestand in de rivieren blijft zorgwekkend."

GoodPlanet zal de filmpjes van de deelnemers samenbrengen tot één grote video op Facebook. Verschillende partners zoals de Bond Beter Leefmilieu, Yaku, Gents Milieufront, Zero Plastic Rivers, Natagora, Join for Water, Inter-Environnement Wallonie en Natuurpunt scharen zich achter het initiatief.

Tegelijk vragen de organisatoren om in tijden van waterschaarste niet speciaal een zwembad te vullen, maar om creatief om te springen met beschikbaar water.