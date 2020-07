Malinese president ontbindt Grondwettelijk Hof wegens aanhoudende onrust

De president keurt het geweld in zijn land af. In een poging om de gemoederen te bedaren wil hij het Grondwettelijk Hof ontbinden. “Ik heb besloten om de vergunningen van de overige leden van het Grondwettelijk Hof in te trekken”, zei de president in een korte televisietoespraak. Ibrahim Boubacar Keita wil nieuwe leden voorstellen en hoopt “de geschillen zo op te lossen die voortvloeien uit de parlementsverkiezingen”.

Het Hof staat namelijk al maandenlang in het middelpunt van de controverse, omdat het voorlopige resultaten van parlementaire verkiezingen in maart heeft vernietigd. In verschillende steden kwam het toen ook tot protest.

Sinds die betwiste parlementsverkiezingen verkeert het land in een politieke impasse. De betogingen de afgelopen dagen kwamen er nadat de oppositie voorstellen van de president, om uit deze politieke crisis te komen, had afgewezen. Het is al het derde massaprotest in het land sinds begin juni. De vorige protesten verliepen vreedzaam.

