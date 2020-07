OVERZICHT: Welke Europese landen en regio's krijgen code rood of oranje?

Buitenlandse Zaken heeft een vernieuwde lijst gepubliceerd van de regio’s en landen in Europa die code rood krijgen. Opvallende nieuwkomer op deze lijst uit Zweden. Wie uit zo’n “rode” regio terugkeert, moet verplicht in quarantaine en moet zich laten testen. Er is nu ook een lijst met code oranje, met daarop o.a. Luxemburg. Voor wie uit een oranje zone terugkeert, wordt quarantaine aangeraden. Ook elders in Europa zijn er nog reisbeperkingen.