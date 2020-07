Polen kiest vandaag zijn nieuwe president: "Coronabonus van huidig president Duda is weggesmolten"

"In de topdagen van de strijd tegen het coronavirus vluchtten de Polen als angstige piepende kuikens onder de warme armen van president Duda. Hij was toen waanzinnig populair en haalde in de peilingen 60 procent. Maar die coronabonus is nu weggesmolten, want de economische schade wordt hier langzamerhand zichtbaar. De werkloosheid staat nu op 6 procent. Dat is de laatste jaren niet meer gezien. Alleen al in mei hebben 154.000 mensen in Polen hun job verloren. Dat is iets wat wel onderhuids meespeelt bij de verkiezingen."