Samson & Marie treden voor het eerst samen op, Samson voelt zich een beetje "zwaluwachtig"

In het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs hebben Samson en zijn nieuwe baasje Marie voor de allereerste keer samen opgetreden voor publiek. Marie zou normaal gezien in april de fakkel overnemen van haar vader Gert Verhulst, maar door de coronacrisis ging dat niet door. Samson voelde zich (in zijn gekende stijl) "een beetje zwaluwachtig" voor het eerste optreden. Bekijk hierboven het verslag van die eerste show.