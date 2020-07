Sluikstorter op heterdaad betrapt in Hoboken

Afgelopen weekend reed de politie in Hoboken rond in een anoniem voertuig, toen ze plots een jongeman opmerkte die 's avonds laat helemaal alleen op een verlaten parking stond aan de Zeelandstraat. Toen ze hem vroegen wat hij daar zo laat alleen stond te doen, kon hij geen zinnige verklaring geven.



Bij controle bleek dat zijn auto volgeladen was met vuilniszakken vol bouw- en sloopafval. Even verderop in het struikgewas vonden de agenten gelijkaardige vuilniszakken, ook vol bouwafval. Vermoedelijk had de jongeman (19) daar eerder al een lading gedropt en was hij teruggekomen om nog meer bouwafval te dumpen. De agenten stelden een pv op voor sluikstorten. De jongeman zal zich aan een fikse boete mogen verwachten.