"Verdwenen kunstwerk" schittert weer in Ieper

In de Torrepoortwijk in Ieper is een keramieken kunstwerk dat Nikolaas de Kanonnier voorstelt, ingehuldigd. Het werk was in de jaren 70 een geschenk van de wijkbewoners aan hun beroemde buur, voormalig minister en staatssecretaris Gus Breyne. Het kunstwerk leek verdwenen, maar werd vorig jaar toevallig ontdekt.