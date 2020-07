Vlaams Belang wil dat Vlaams Parlement belangenconflict tegen versoepeling abortuswet inroept

Met een belangenconflict kunnen de parlementen in ons land protesteren wanneer ze menen dat een beslissing van een van de andere parlementen voor hen nadelig is. Het gehekelde dossier in het andere parlement ligt dan 60 dagen stil om overleg te kunnen plegen. Als dat niks oplevert, dan komt het in de Senaat terecht.

Vlaams Belang wil in het geval van de abortuswet een belangenconflict laten inroepen omdat de partij van mening is dat in Vlaanderen geen meerderheid voor de versoepeling van de abortuswet bestaat. Die houdt onder meer in dat zwangerschapsonderbreking tot 18 weken mogelijk zal zijn, dat de bedenktijd vermindert tot 2 dagen en dat abortus uit de strafwet verdwijnt.