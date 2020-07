Oud-aanklager Mueller reageert op vrijlating Trump-vertrouweling Stone: "Hij blijft veroordeelde misdadiger"

President Trump zette vrijdag de celstraf van Stone om, enkele dagen voor hij naar de gevangenis moest. Daardoor ontsnapt Stone aan zijn celstraf, maar wordt zijn strafrechtelijke veroordeling niet geschrapt, zoals dat bij een gratie wel het geval is. Op papier blijft Stone dus een veroordeelde crimineel.

Het Witte Huis verdedigde de beslissing in een mededeling en schreef dat Stone het slachtoffer was van een "jarenlange heksenjacht van links in de media, in een poging om president Trump te ondermijnen". En ook: “Roger Stone heeft al veel geleden. Hij werd onheus behandeld, zoals zo velen in deze zaak. Roger Stone is nu een vrij man.”

De beslissing van Trump kreeg veel kritiek. Op sociale media luidde de kritiek dat “er twee gerechtelijke systemen zijn in de VS": "één voor de criminele vrienden van Trump en één voor alle anderen".