Wolken walmen rond brandend Amerikaans marineschip in San Diego

In de marinebasis van San Diego staat een groot Amerikaans marineschip in brand. De felle rookontwikkeling is in de wijde omgeving te zien. Verschillende bemanningsleden zijn bevangen door de dikke rook. De grote brand is mogelijk ontstaan tijdens laswerkzaamheden in het schip, met een explosie tot gevolg. De brand woedt in de marinebasis van San Diego, in de staat Californië, de thuisbasis van de USS Bonhomme Richard. Dat is een zogenoemd amfibisch transportschip van 257 meter lang.