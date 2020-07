1 op 6 bedrijven in Oost-Vlaanderen werkt door tijdens bouwverlof

Vandaag start in Oost-Vlaanderen het bouwverlof. Dat is de periode dat de werknemers van de bouwbedrijven drie weken vakantie nemen. Maar dit jaar zijn er, in vergelijking met andere jaren, veel meer bouwbedrijven die toch blijven werken. Maar liefst 1 op de 6 bedrijven blijft aan de slag. “We zijn door corona 7 weken verplicht gesloten gebleven”, zegt bedrijfsleider Mylissa Demeyere van renovatiewerken Dagmar Buysse. “Veel aanvragen van klanten hebben we niet eens kunnen bekijken en die stapelden zich op. Daarom hebben we besloten om niet nog eens drie weken stil te liggen, maar door te werken tijdens het bouwverlof. We doen dit voor de klanten die zo lang op ons wachten”, verklaart Demeyere. Voor dringende werken was het wel nog mogelijk om tijdens de lockdown reparaties uit te voeren. “Niemand heeft zonder toilet of douche gezeten tijdens corona”, legt Demeyere uit.