Eerste alcoholcontrole na corona: meteen 10% betrapt op rijden onder invloed 

Het afgelopen weekend trok de politiezone Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen de zomercampagne tegen rijden onder invloed op gang. Die controle bleek nodig, want tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag is 10 procent van de bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Een opmerkelijk cijfer volgens korpschef Wim D'Haese. “Dat is eigenlijk een heel hoog cijfer voor ons, omdat wij normaalgezien in een campagne maar 2 procent betrappen”, vertelt D'Haese. “Natuurlijk, het was avond. Uit de statistieken blijkt dat er dan meer gedronken en gereden wordt. Ook was het voor het eerst sinds de corona-crisis dat we zo'n controle-actie organiseerden.”