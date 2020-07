27-jarige jongeman uit Asse valt uit raam en is op slag dood

De man was die avond op café geweest en in het huis zou een after party aan de gang geweest zijn. Rond 4 uur ontdekte een voorbijganger het lichaam van de man naast het huis. Volgens de vaststellingen van het parket viel de man door een raam van de tweede verdieping naar beneden en was hij op slag dood. Uit onderzoek blijkt dat hij een aanzienlijke hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Het parket sluit kwaad opzet of zelfdoding uit. Twee vrouwen die ook in het huis aanwezig waren, werden ondervraagd en waren in shock.