27 kinderen van speelpleinwerking in Mortsel twee weken in quarantaine door coronabesmetting

Vorige week woensdag kreeg de speelpleinwerking aan de parkschool in Mortsel te horen dat een familielid van een van de deelnemende kinderen positief had getest op corona. Daarop ging de organisatie meteen tot actie over zegt schepen van onderwijs in Mortsel Livia Moreau. "We hebben meteen alle ouders gecontacteerd en hen gevraagd hun kinderen te komen halen. We hebben dan op vrijdag vernomen dat het kind zelf ook positief had getest."



"Alle 27 kinderen van die groep moeten nu twee weken in quarantaine en mogen al die tijd niet deelnemen aan andere activiteiten, net zoals de medewerkers en jobstudenten die die groep begeleidden, " aldus nog schepen Moreau. Hoeveel kinderen van die hele groep uiteindelijk positief testten, wist de schepen niet te zeggen.