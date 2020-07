Vier personeelsleden Lidl gewond nadat vrouw amok had gemaakt over mondmasker

Het voorbije weekend kwam een vrouw zonder degelijk mondmasker aan de kassa in een winkel van Lidl in Antwerpen-Noord. Toen de kassierster opmerkte dat ze er bij een volgend bezoek aan moest denken, ging de vrouw door het lint. Ze viel de kassierster aan en begon met bloempotten te gooien. Daarna beschadigde ze een geparkeerde auto. Toen ze weer binnenkwam, heeft het personeel de deuren gesloten in afwachting van de politie. De vrouw probeerde toen met een winkelkarretje de deuren in te beuken.

In totaal raakten 4 personeelsleden gewond. De vrouw probeerde ook nog één van de agenten te bijten. Ze werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. "Dit was een uitzonderlijk incident", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. "We hebben het voorbije weekend amper pv's moeten uitschrijven voor mensen die geen mondmasker wilden dragen in winkels."