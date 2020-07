De abortuskwestie: welke versoepelingen liggen op tafel en waar ligt het politieke probleem?

De mogelijke versoepeling van de abortuswetgeving komt niet uit de lucht vallen. Het wetsvoorstel dateert al van juli vorig jaar. Sindsdien sleept het wetgevend proces aan. Partijen dienden amendementen (aanpassingen) in en recent nog vroegen CD&V, CDH, N-VA en Vlaams Belang een derde advies aan de Raad van State in een poging om de stemming in het Parlement te laten uitstellen tot na de zomer.

Zo'n uitstel zou ertoe leiden dat de kwestie op het bord komt van de federale regeringsonderhandelingen, waar de tegenstanders van de versoepeling sterker staan. Dat is meteen de angel in het verhaal. Sinds het indienen van het wetsvoorstel in juli vorig jaar zijn er op formatievlak al veel verschillende formules uitgeprobeerd. In de (mislukte) paars-groene formule zaten de liberale, socialistische en groene voorstanders van de versoepeling. In de huidige formule is dat niet het geval: MR, Open VLD en CD&V proberen een regering te vormen waar ook N-VA, CDH en SP.A deel van uitmaken.

Breekpunt

En met name voor CD&V en de N-VA is de abortuskwestie duidelijk een breekpunt. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil absoluut dat de abortuskwestie in de regeringsonderhandelingen wordt meegenomen. Coens kreeg dit weekend de belangrijke steun van N-VA-voorzitter Bart De Wever die ermee dreigde de onderhandelingen over een nieuwe federale regering op te blazen als de liberalen de versoepeling zouden goedkeuren.

Want inderdaad: over de aanpassing van de abortuswet wordt deze week mogelijk tóch nog gestemd in de Kamer, aangezien de Raad van State relatief snel met zijn derde advies kwam. Onder meer de PS dringt aan en ook de liberalen willen dat er eindelijk gestemd wordt. In de Kamer geniet het wetsvoorstel normaal gezien steun bij een meerderheid van de parlementsleden, al zijn er bij de partijen die pro versoepeling zijn ook Kamerleden die het wetsvoorstel niet zullen goedkeuren.

En zo ligt de druk bij Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Hij kan de forse verklaringen van N-VA-voorzitter De Wever maar matig appreciëren en wil naar eigen zeggen werken aan een oplossing. De bewegingsruimte om alsnog tot een oplossing te komen, lijkt evenwel erg klein.