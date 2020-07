Actrice Kelly Preston, vrouw van John Travolta, overleden aan gevolgen van borstkanker

Preston speelde onder meer mee in "Jerry Maguire" met Tom Cruise en in "Twins" met Arnold Schwarzenegger. Ze was ook geregeld te zien in tv-series. Haar carrière startte in 1985 met een rol in de romantische komedie "Mischief". Haar laatste filmrol dateert van 2018. Toen was ze in "Gotti" te zien als echtgenote van maffiabaas John Gotti, die gespeeld werd door haar echtgenoot John Travolta. Ze stelden de film nog samen voor op het Filmfestival in Cannes (foto bovenaan artikel).