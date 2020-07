Agent zakt door dak tijdens achtervolging in Brugge

Passanten hadden in het centrum van de stad iemand op een dak zien zitten. De politie is toen gaan kijken. Maar plots liep de jongeman van 20 weg over de daken. Een van de agenten probeerde hem in te halen, maar zakte zelf door een dak.

De politieagent raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. Zijn collega's hebben de jongeman wel nog kunnen overmeesteren. Het is nog niet duidelijk wat hij daar precies deed en waarom hij wegliep van de politie.