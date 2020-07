Antwerpenaar kan Zweedse vriendin niet achterna: "Hadden misschien beter van het begin code rood gegeven"

Wie aan Zweden denkt, denkt vaak ook aan ongerepte natuur, frisse lucht en stille plekken. Toch heeft Buitenlandse Zaken afgelopen weekend de reisplannen van heel wat mensen in de war gestuurd. Er geldt nu code rood wat betekent dat je niet mag vertrekken en wie er nu is, moet zich bij terugkeer laten testen en gaat verplicht in quarantaine. Ook voor Antwerpenaar Evert Joosten is het een streep door de rekening. "Mijn vriendin is Zweedse. Ze is vorige week woensdag naar Zweden gereisd om er haar ouders er te gaan bezoeken. Normaal volg ik elk jaar een week later. Dat kan nu plots niet meer", vertelt Evert. "Heel vreemd want de situatie in Zweden is niet veranderd sinds de grenzen weer open gingen. Integendeel, het aantal besmettingen daalt nog licht. Er zijn ook wel besmettingen op het platteland maar in het noorden van Zweden bijvoorbeeld is het perfect mogelijk om te reizen, denk ik. Misschien hadden ze bij twijfel beter van bij het begin code rood afgekondigd, dan was er tenminste duidelijkheid."