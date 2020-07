Antwerpse Mariette Druart, overlevende van het concentratiekamp Ravensbrück, krijgt eigen straatnaam op Linkeroever

In Antwerpen is het straatnaambord onthuld van de Antwerpse Mariette Druart. Zij werd precies 75 jaar geleden bevrijd uit het concentratiekamp van Ravensbrück in Duitsland. De straat die naar haar vernoemd wordt, ligt in de Regatta-wijk op Linkeroever. Vriendin Simone Corremans vindt het terecht dat Druart nu haar eigen straat krijgt in Antwerpen.