Archeologische vondsten Gingelom blijken uit bronstijd: "Mooie en unieke vondsten" 

"Het is altijd mooi dat we zoiets kunnen aantreffen, aan de andere kant verbaast het ons niet. Want Haspengouw is altijd uitermate geschikt geweest voor landbouwdoeleinden", vult Augustin aan. "Maar het is natuurlijk mooi om te zien dat ook voor de periode van de Romeinen dergelijke villa’s al aangetroffen werden in onze contreien."