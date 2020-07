"De Baden van Oostende" van James Ensor (even) terug in zijn geboortestad

James Ensor woonde zijn hele leven in Oostende. Van 1917 tot zijn dood in 1949 woonde hij boven een souvenirwinkel in de Vlaanderenstraat. Dat kleine huis kon je vroeger al bezoeken maar het vernieuwde Ensorhuis is veel groter. Het werd uitgebreid met het grote gebouw ernaast, een vroeger hotel op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan. Daarin is er een interactief belevingscentrum ingericht.