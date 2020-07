Van "we keren meteen terug" tot "test na onze vakantie": Vlamingen op "oranje" en "rode" reisbestemmingen getuigen 

De familie Cornelis uit Brugge is momenteel op vakantie in Öland, in Zweden. "We hadden bewust Zweden uitgekozen", vertelt Peter Cornelis aan VRT NWS. "Het is een COVID-veilige bestemming, je mag hier kamperen waar je wil. En we hebben naar de virologen geluisterd, die zeiden dat het niet zo belangrijk is waar we naartoe gaan, wel op welke manier we reizen."