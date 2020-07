Bestuurder wisselt tevergeefs van plaats met passagier tijdens controle in Bilzen: ook zij had drugs gebruikt

Bij een politiecontrole zondagavond in Bilzen liep een mannelijke bestuurder tegen de lamp, toen bleek dat hij z’n zitje gewisseld had met een vrouw die eerst passagier was. Het duo wisselde van plaats in de wachtrij voor het afhaalloket van een fastfoodrestaurant. De politie betrapte ze en gaf ze allebei een boete omdat ze drugs gebruikt hadden.