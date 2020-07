Geen toeristen in Brugge, dus maken gidsen wandelingen voor Bruggelingen

De gidsen zijn ervan overtuigd dat je veel van de wereld kan zien als je in Brugge blijft. “We willen de Bruggelingen die het niet willen riskeren om te reizen met het vliegtuig inspireren met boeiende wandelingen en fietstochten in eigen stad en het Brugse Ommeland. Zo hoef je helemaal niet naar Marokko te gaan om een atlasceder te spotten of naar Japan voor een Ginkgo Biloba. Die, en nog veel andere exotische planten, vind je gewoon op onze Brugse Vesten. En met de Jeruzalemkapel ontdek je een stukje Midden-Oosten in de Sint-Annawijk”, zegt gids Mieke Vandemoortele.

Het cruisetoerisme viel volledig weg. De Gidsenbond heeft het aantal gidsbeurten in de zomervakantie zien terugvallen van zo’n 40 naar enkele per dag. Normaal gezien komt pas eind augustus het eerste cruiseschip sinds de lockdown aan in Zeebrugge.