Burgemeester Reekmans van Glabbeek noemt nieuwe fusieplannen van Vlaamse regering wereldvreemd

Bart Somers (Open VLD), de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur wil op termijn het aantal gemeenten halveren. Wie fuseert krijgt financiële steun in de vorm van schuldovername. Ook daar heeft Reekmans bedenkingen bij. "Glabbeek is een financieel gezonde gemeente. De schuld per inwoner is veel lager dan het Vlaamse gemiddelde. Dat het Vlaamse gemiddelde zo hoog is, is niet de schuld van de kleine gemeenten maar net van de grote. "