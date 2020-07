China legt sancties op aan Amerikaanse senatoren en gewezen presidentskandidaten Marco Rubio en Ted Cruz

Het is niet duidelijk wat de sancties precies inhouden, maar wellicht zijn die vergelijkbaar met eerdere Amerikaanse sancties tegen Chinese ambtenaren die betrokken zijn bij de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in de Centraal-Aziatische regio Xinjiang in China. Die hielden in een bevriezing van hun banktegoeden in de VS en die mensen zullen voortaan ook geen visum of toegang krijgen tot Amerika.