Geen eenheid van commando, tekort aan testers en manke contactopsporing: experts "niet gerust" in tweede golf   

"Te veel niveaus, te veel comités... Er was en er is nog altijd geen eenheid van commando", zegt viroloog Marc Van Ranst. Ook infectiologe Erika Vlieghe slaakt een noodkreet: "We hebben een hele goeie voorbereid op de tweede golf nodig. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar opnieuw raakt iedereen verstrikt in het kluwen: wie mag wat doen en op welk beslissingsniveau? Op de brug van de boot moet een kapitein staan."



Volgens microbioloog Herman Goossens mogen we ervan uitgaan dat die tweede golf er inderdaad gaat komen. Professor Vlieghe is er naar eigen zeggen ook niet gerust in. "De maatschappij staat terug open, er zijn feestjes allerhande en het lijkt alsof er niets aan de hand is."