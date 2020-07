Minister van Asiel en Migratie De Block pakt asielmisbruik harder aan

Als iemand asiel in de Europese Unie wil aanvragen, kan dat slechts in één Europees land. En het eerste land waar iemand zich heeft aangemeld, is verantwoordelijk voor die asielaanvraag. De Dublin-procedure bepaalt ook dat je als asielzoeker kan worden teruggestuurd naar het land waar je Europa bent binnengekomen. De procedure werd ingevoerd om te vermijden dat afgewezen asielzoekers hun kans proberen te vergroten door in meerdere landen asiel aan te vragen.

In 2019 heeft ons land 11.882 Dublin-verzoeken ingediend, dat zijn vragen aan een ander Europees land om zich te ontfermen over een asielzoeker. In de meeste gevallen omdat die zich daar als asielzoeker had aangemeld. Vorig jaar zijn amper 852 'Dubliners' overgedragen naar het bevoegde land. De Block wil meer van zulke asielzoekers terugsturen en verstrengt daarom de maatregelen.