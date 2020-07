De steenweg N3, aflevering 1: druk bevraagde ambassades en een art nouveau-parel langs de Tervurenlaan

Een hele zomer trekt VRT NWS langs de steenwegen in ons land en kijkt hoe we het leven weer op gang trekken na een voorjaar in het teken van corona. In deze derde week rijden we op de N3, van Brussel, langs Leuven, Tienen en Sint-Truiden, tot tegen de grens met Duitsland. Onze tocht start in de Tervurenlaan, waar het stikt van de ambassades van verre landen, die nu druk bevraagd zijn. Rusten doen we bij een pareltje van art deco, Unesco-wereldergoed: het Stocletpaleis.