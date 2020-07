De Witte van Zichem krijgt voor 100e verjaardag een eigen stripboek

De Witte van Zichem is misschien wel een van de bekendste kwajongens in België. Schrijver Ernest Claes schreef in het begin van de 20ste eeuw verhalen over een blonde belhamel van Zichem, die gebundeld werden in een roman in 1920. Het humoristische verhaal werd een succes en is twee keer verfilmd. Dit jaar in november is het exact 100 jaar geleden dat Claes het boek over de witte bengel heeft afgewerkt en dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan, vindt Zichemnaar Tom Huybrechts, die er voor de gelegenheid een stripalbum van maakte.

"Ik ben al sinds mijn kindertijd fan van het werk van Ernest Claes", vertelt Huybrechts aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Na het zien van de televisieserie 'Wij, de heren van Zichem' werd die passie alleen maar groter. Omdat ik ook altijd graag strips las en van tekenen hield, besloot ik om een stripalbum te maken van de Witte van Zichem ter ere van zijn honderdste verjaardag."

