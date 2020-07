Depolitiseer de politiek

Reeds in de jaren 70 tijdens de regeringen van Leo Tindemans bestond een systeem van voorlopige gewestvorming waarbij Vlaamse en Franstalige ministers met regionale bevoegdheden waren opgenomen in de nationale regering. Zij vormden respectievelijk het ministerieel comité voor Vlaamse aangelegenheden en dat voor Franstalige aangelegenheden. Ik heb dit nog persoonlijk meegemaakt. En dat werkte zeer goed, ook omdat de bevoegde ministers van de twee taalgemeenschappen elkaar ook zeer geregeld ontmoeten in de nationale regering en in het Nationaal Parlement.



Want in die tijd bestonden er nog geen Gewestparlementen. In het Nationaal Parlement vormden de Vlamingen en Franstaligen voor hun respectieve gewestelijke aangelegenheden aparte parlementaire bijeenkomsten, Voor de Vlamingen onder het hoofding: de “Vlaamse Raad” en daarin werden de aangelegenheden behandeld die de Vlamingen aanbelangden.

Zou het kunnen dat de Vlaamse minister-president naar dit systeem wil terugkeren? Alvast werkte het niet slecht en in elk geval beter dan het huidige warrige lasagne-federalisme, dat al gedeeltelijk confederaal is bij gebrek aan een hiërarchie van de normen, een duidelijke regeling van de belangenconflicten, de afwezigheid van een federale kieskring en het niet langer bestaan van nationale politieke partijen.

