Zeven dagen lang speelt acteur en toneelschrijver Dimitri Leue zeven keer per dag een monoloog. Het is niet zomaar een monoloog, maar de eerste toneeltekst die hij ooit heeft geschreven."Maura, of de zeven magen der eenzaamheid" heet de monoloog. Het stuk is de hele week nog te zien op de speelplaats van het Atheneum van het Antwerpse district Deurne, helemaal coronaproof.