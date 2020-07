Drive-in en veel “thuisdrinkers”: hoe kersverse brouwerij De Herck de coronacrisis overleefde

Brecht Hubrechts en Bart Lutsch ontwikkelde twee jaar geleden voor het eerst hun eigen bier: De Herck. “We brouwden beiden als hobby, en toen zijn we via een gemeenschappelijke vriend met mekaar in contact gekomen. Twee jaar geleden hebben we dan beslist om samen bier te brouwen”, vertelt Bart.



“We drinken dan ook allebei graag eens een biertje”, vult Brecht aan. “In het begin is het vooral veel zoeken naar de juiste smaken. We hebben een jaar lang geoefend, en dan zijn we begonnen met officieel bier te brouwen en te verkopen.” Het duo ging op dat moment ook over van brouwen in de garage naar brouwen in een echte brouwerij. Intussen werken ze samen met een 15-tal cafés in de buurt.

Zoals bij heel wat ondernemers, sloeg de start van de coronacrisis voor Brecht en Bart aanvankelijk in als een bom. “Tijdens de coronacrisis zagen we de verkoop wel wat stilvallen”, vertelt Bart. “Maar we hebben toen besloten om met een drive-in te werken. Je kon op voorhand bier bestellen en tot hier rijden, wij laadden het bier dan in de koffers van de klanten. Zo moest niemand met elkaar in contact komen. Dat is een groot succes geweest.”